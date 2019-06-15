مصر | "كتر" و"20 ألف جنيه".. ربة منزل تستأجر لصين لسرقة زوجها بالإكراه بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كتر" و"20 ألف جنيه".. ربة منزل تستأجر لصين لسرقة زوجها بالإكراه بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت ربة منزل، على استئجار لصين لسرقة زوجها بالإكراه بدار السلام، بالاشترامك مع سائق، وتم القبض على المتهمين.

وتمكنت قوة أمألف نية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بدائرة القسم من ضبط (شخصين "سن 28، سن 32" أحدهما مصاب بجروح سطحية باليد اليمنى)، وبحوزتهما (نصل معدني " كتر " – مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه "عليهم آثار دماء") حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ( مستأجرة ).

وبمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما اعترفا بسرقته من أحد الأشخاص (تاجر سن 78 - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الثاني بتحريض من (ربة منزل سن 25 "زوجة المجني عليه" - مقيمة بذات العنوان)، وآخر (سائق - سن22 مقيم بدائرة القسم).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة أجرة تاكسي قيادة الآخير، وبمواجهتهما أقرت الثالثة بأنها نظرا ًلوجود خلافات عائلية بينها وبين زوجها المجني عليه وعلمها بحيازته مبلغ مالي حال عودته من بلدته بمحافظة أسوان، فخططت لسرقته وفي سبيل ذلك اتفقت مع المتهم الرابع على تنفيذ مخططها، حيث توجهت صحبته بالسيارة قيادته لاستقبال المجني عليه من محطة قطار الجيزة بدعوى توصيله لمسكنهما، وحال وصولهم لمحل الواقعة قام المتهمان الأول والثاني باعتراض طريقهم (بناءا على اتفاق مسبق مع المتهمين الثالثة والرابع )، وسرقة المجني عليه كرهًا عنه على النحو المشار إليه، وأضاف الأول بحدوث إصابته المنوه عنها حال مقاومة المجني عليه له، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه.