مصر | "نجت من الموت بأعجوبة".. استدعاء أهل فتاة حاولت الانتحار أسفل عجلات مترو وادي حوف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نجت من الموت بأعجوبة".. استدعاء أهل فتاة حاولت الانتحار أسفل عجلات مترو وادي حوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المعصرة، التحقيقات في واقعة إلقاء فتاة لنفسها أمام أحد قطارات المترو بمحطة وادي حوف بسبب مشاكل أسرية مما أدى الى أصابتها بإصابات بالغة وتم نقلها على الفور إلى المستشفى العام.

وكما طالبت بسرعة التحرى حول الواقعة ومعرفة أسباب إقدامها على الانتحار.

واستدعت النيابة أهل الفتاة للاستدلاء بأقوالهم.

وتعود التفاصيل اقدمت فتاة بالعقد الثالث من عمرها بالقفز اسفل عجلات المترو بمحطة وادي حوف بالخط الأول وعلى الفور انتقل رجال الأمن بقيادة العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة لمكان الحادث وتبين بأن الفتاه تدعو مارى.ش ٣٥ سنه حاولت الانتحار وتم نقلها الى المستشفى.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

