مصر | سرقة محتويات فيلا في الشروق.. و"الخفير" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقة محتويات فيلا في الشروق.. و"الخفير" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم خفير على فيلا في الشروق، على سرقة محتوياتها بمساعدة آخرين، وتم إلقاء القبض عليهم وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى المواطنات مقيمة بدائرة القسم بأنها عقب عودتها للفيلا سكنها اكتشفت كسر شباك صالة الفيلا وسرقة ( شاشة 42 بوصة - جهاز DVD - 3 جهاز تليفزيون - 3 جهاز كاسيت - 3 سماعات كاسيت - 2 شنيور - 2 نظارة شمسية - 2 جهاز ريسيفر - مجموعة من الملابس - بعض الإكسسوارات)، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبالانتقال والفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الفيلا وكسر شباك صالة الفيلا بالطابق الأول، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: خفير الفيلا محل البلاغ سن 19 - مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في قضية "أحداث"، عاطل سن 18 - مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في قضية "سرقة مسكن"، وسائق سن 26 – مقيم بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهم بالسرقة.