مصر | بـ"جرح طعني بالصدر".. مالك ورشة أحذية ينهي حياة طليق شقيقته بالظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"جرح طعني بالصدر".. مالك ورشة أحذية ينهي حياة طليق شقيقته بالظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم مالك ورشة أحذية، على قتل طليق شقيقته لخلافات عائلية.

وتبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل سن 32- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية - توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم)، وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وشقيق طليقته (مالك ورشة أحذية سن 36 - ومقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات عائلية.

وبتاريخ اليوم تصادف تواجد المجنى عليه أمام العقار سكن الأخير فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بأداة حادة "مفك" محدثًا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته وتأيدت الواقعة بشهادة (مالك مخبز سن 30 - مقيم بدائرة القسم).



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل إختبائه بها حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.