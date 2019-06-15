مصر | "صور" و"جروبات" و"سماعات".. سقوط 5 لتسريبهم امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صور" و"جروبات" و"سماعات".. سقوط 5 لتسريبهم امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وضبط الأشخاص الخارجين عن القانون كالآتي:

- ضبط (أحد الأشخاص - مقيم ببني سويف) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، لقيامه بإدارة (5) صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته (2 سماعه صغيرة الحجم – 10 بطاريه صغيرة الحجم - مبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه مصرى - 2 هاتف محمول ).

- ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

- ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة، بفحص جهاز لابتوب و2 هاتف محمول بحوزته بفحصهم تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

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- ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها وكذا إدارته 8 مجموعات على إحدى مواقع التواصل الإجتماعى لذات الغرض.

ضبط ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لإمتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صور خاصة بإمتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.