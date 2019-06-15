مصر | بالتلاعب في المستندات.. ضبط مسئول شركة تهرب من مليون جنيه جمارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتلاعب في المستندات.. ضبط مسئول شركة تهرب من مليون جنيه جمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام مسئولين عن إحدى شركات استيراد المواد الغذائية – كائنة بمنطقة هليوبوليس بالقاهرة، بالتلاعب في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك من خلال تقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية بالتنسيق مع لجنة مختصة من مفتشى مصلحة الجمارك إستهدفت مقــر الشركة، وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على إرتكاب وقائع التهرب الجُمركي وبسؤال عضو مجلس إدارة الشركة أقر بصحة الواقعة، وأبدى إستعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك بسداد الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة.



وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ (1،102،400 - مليون ومائة وإثنان ألف وأربعمائة جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.