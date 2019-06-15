مصر | "من ديرب نجم" لـ"النزهة".. رحلة سقوط لـ"لص الحقيبة" في قبضة أمن القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من ديرب نجم" لـ"النزهة".. رحلة سقوط لـ"لص الحقيبة" في قبضة أمن القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل بالنزهة سرق حقيبة بداخلها 30 ألف جنيه من أحد المواطنين بالشرقية.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم حيث تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم ضبط (عاطل سن 42 - مقيم بالحي السابع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزته (حقيبة بداخلها مبلغ مالي 30 ألف جنيه - 3 هاتف محمول - 9 خطوط هاتف محمول) عقب قيامه بسرقة المبلغ المالي المضبوط بحوزته من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

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وبسؤال المجني عليه قرر بسابقة تعرفه على المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث أوهمه بأنه من موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقب علمه بتقدم المجني عليه لشراء وحدة سكنية بإحدى مشاريع الهيئة، وأبلغه المتهم بضرورة التوجه إلى فرع أحد البنوك "محل الواقعة" لتسديد مبلغ 30 ألف جنيه بدعوى استحقاقه لشقة سكنية وحال وصوله قام بمغافلته، والاستيلاء على الحقيبة خاصته وبداخلها المبلغ المالي وفر هاربًا.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بحيازته للهواتف والخطوط المضبوطين بحوزته بقصد النصب على المواطنين المتقدمين للمشروعات السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بذات الأسلوب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.