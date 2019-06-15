مصر | مباحث الأموال العامة تضبط سائقا لتزويره تأشيرة سفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث الأموال العامة تضبط سائقا لتزويره تأشيرة سفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد المواطنين لتزوير تأشيرة سفر.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة، بتقدم أحد المواطنين المصريين بتأشيرة دخول لتوثيقها يشتبه أن تكون مزورة.



وبالإنتقال إلى مقر السفارة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة أمكن ضبط (سائق– مقيم بمحافظة الفيوم)، حيث تبين تقدمه لمسئولى السفارة بتأشيرة دخول إلكترونية تحمل إسمه لتوثيقها تفيد حصوله على عقد عمل بإحدى الشركات بالدولة المشار إليها "خلافًا للحقيقة".



وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة المضبوطة بعد أن حصل على صورة مماثلة لها من على شبكة الإنترنت، وتقدم بها للسفارة لتوثيقها بغرض الحصول على فرصة عمل.



وبفحص التأشيرات المضبوطة فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إنها مزورة بالكامل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية