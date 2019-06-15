مصر | مكافحة جرائم الأموال تضبط عاملا لتقليده العلامات تجارية بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافحة جرائم الأموال تضبط عاملا لتقليده العلامات تجارية بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل - سن 27) يعمل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك لقيامه بتقليد مطبوعات وعلامات تجارية بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.

وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (ألواح معدة للطباعة مدون عليها "وسائل تنظيم الأسرة، وزارة الصحة السكان، SADOKAST 4 mg، سيديكو" - عدد 5500 عبوة وكرتونة وملصق جميعها تحمل علامات تجارية لأدوية ومستحضرات بدون ترخيص)، وبمواجهته إعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.