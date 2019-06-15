مصر | معركة "دموية".. أمن قنا يضبط 6 من طرفي المشاجرة بنجع معلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معركة "دموية".. أمن قنا يضبط 6 من طرفي المشاجرة بنجع معلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بقنا، تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون حدوث إصابات.

وتبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من الأهالي بحدوث مشاجرة بنجع معلا بقرية الحجيرات دائرة المركز وعلى الفور انتقلت مباحث المركز وتبين حدوث مشاجرة بين أفراد عائلتين لخلافات الجيرة، تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون حدوث إصابات.



وتم استهداف أفراد العائلتين بحملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بمديرية أمن قنا أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 6 من أطراف المشاجرة وبحوزتهم عدد 6 بنادق آلية) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع وأنها المستخدمة في المشاجرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.