مصر | متهم في "30 قضية".. حبس عاطل لسرقته السيارات بالنزهة 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متهم في "30 قضية".. حبس عاطل لسرقته السيارات بالنزهة 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بالنزهة، بحبس عاطل 15 يوما لسرقته حقيبة من داخل سيارة بأسلوب كسر الزجاج، وأمكن التوصل للمجني عليه وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتعود البداية أثناء مرور المقدم محمد جهاد سلطان رئيس مباحث قسم شرطة النزهة وضباط مباحث القسم لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهوا بأحد الأشخاص حال تواجده داخل سيارة بها تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الجانبي وحال مشاهدته للقوات قام بالفرار هربًا فقاموا بملاحقته وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج سبق اتهامه في 30 قضية وبحوزته حقيبة بداخلها جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، مبلغ مالى، بعض الأوراق الخاصة.

وتم تحرير المحضر الازم في مديرية أمن القاهرة وتولة نيابة النزهة التحقيق.