مصر | 4 يمزقون جسد مسجل خطر في الطريق العام بالمنصورة.. والسبب "خناقة قديمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 يمزقون جسد مسجل خطر في الطريق العام بالمنصورة.. والسبب "خناقة قديمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على أحد الأشخاص بالطريق العام بالمنصورة .

وتبلغ لوحدة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإصابة (مسجل شقي خطر "فرض سيطرة ونفوذ"، سبق اتهامه في 13 قضية متنوعة بجروح قطعية متفرقة بالجسم.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من (أربعة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (بندقية خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، سلاح أبيض"سكين ")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسابقة قيام المجني عليه بالتعدي على أحد المتهمين بالضرب وإحداث إصابه به.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.