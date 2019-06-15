مصر | دعوى تطالب بترحيل السوريين المقيمين بطريقة غير مشروعة ومهددي الأمن المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى تطالب بترحيل السوريين المقيمين بطريقة غير مشروعة ومهددي الأمن المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالب محمود في دعواه المستعجلة بإصدار قرار فورا بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومى والاقتصادى المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
ونص محمود في دعواه، أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.
وأضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للأراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخوانى الإرهابى ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.
وأضاف محمود أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضى المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب أبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية او إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا.