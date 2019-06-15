مصر | نشرة مرور "الخليج 365".. كثافات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365".. كثافات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الحالة المرورية ظهر اليوم السبت، كثافات مرورية بشوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، مع انتشار الخدمات المرورية والأمنية بالشوارع الرئيسية والميادين لتنظيم الحركة المرورية.

وشهد طريق الاوستراد سيولة مرورية القادم من القلعة إلى كوبري 6 أكتوبر، ومن سيتي ستارز إلى طريق المطار وكوبري 6 اكتوبر، كما تبين وجود سيولة في حركة السيارات المتجهة من الاوستراد إلى طريق السخنة، وطريق السويس المتجه إلى نفق السلام.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى كوبري 6 أكتوبر المتجه من مدينة نصر إلى التحرير، كما ظهرت كثافات مرورية بطريق صلاح سالم المتجه من المطار إلى نفق العروبة، وتبين وجود كثافات أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، ومن طريق الواحات البحرية وصولا إلى الطريق الصحراوي، فضلا عن وجود كثافات مرورية من طريق المنصورية إلى الطريق الدائري.

كما ظهرت كثافات مرورية بشارع البحر الأعظم، وأعلى الطريق الدائري المتجه إلى كوبري عباس والعكس، وكثافات في الاتجاه القادم من طريق المنصورية إلى المريوطية، كما تبين تباطؤ حركة السيارات بشارع الهرم المتجه من الهرم إلى الجيزة والعكس.

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ويشهد أعلى كوبري 15 مايو كثافات فى حركة المرور للمتجه من وسط البلد إلى المهندسين والعكس من المهندسين وصولا إلى وسط البلد، وتبين وجود كثافات مرورية بنفق الأزهر المتجه من وسط البلد وصولا إلى صلاح سالم والعكس.

وظهرت كثافات متوسطة أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

كما ظهرت كثافات مرورية بشوارع الهرم وصولًا إلى قسم الطالبية، وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين ونزلة جامعة القاهرة بسبب أعمال التطوير نفق السيارات فى ميدان النهضة، وكثافات مرورية بشارع السودان، وشارع مراد المتجه من ميدان الجيزة وصولًا إلى الشيراتون والعكس.