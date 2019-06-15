مصر | "هناء" تطلب الطلاق: "جوزي بخيل.. وسببلنا أمراض نفسية"

وقالت "هنا" أمام المحكمة: "عانيت كثيرا من بخل زوجي في الإنفاق علي وعلى طفليه خلال فترة زواجنا، ولم يكن البخل هو الدافع الوحيد الذي دفعني للوقوف أمام محكمة الأسرة وطلب الطلاق، بل كان أهله دائما يتدخلوا في حياتنا الزوجية بل وفي أدق التفاصيل، مما أدى إلى حدوث مشاكل كبيرة بيني وبين زوجي وكانت الحياة لا تطاق مع هذه المشاكل في ظل وجود طفلين يعانون من مشاكل نفسية وسلوكية بسبب كل هذة المشاكل.

وتحكي للمحكمة، أنه "في إحدى المرات، وأنا أتناقش مع زوجي طردني من منزل الزوجية، واستولى على كل متعلقاتي، وعندما تدخل الأهل للإصلاح بيننا قام بالاعتداء على أخويا، وإصابته بعدة كسور، وأقمت ضده جنحة، وتم الحكم عليه بالحبس 6 أشهر، كما أقمت دعوى بتبديد المنقولات، وتم الحكم عليه فيها بالحبس لمدة عام".

وتابعت "هناء.م"، بعد أن حصلنا على أحكام ضده توقف عن الإنفاق علي، وعلى طفليه، وأقمت دعوى نفقة وطلاق، وبعد تأكد القضاة من صحة أقوالي تم الحكم بالطلاق مع أخذ كافة مستحقاتي المالية.

