مصر | "داخل شقة بالمطرية".. القبض على "فكهاني" هارب من سجن أبو زعبل بعد 25 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل شقة بالمطرية".. القبض على "فكهاني" هارب من سجن أبو زعبل بعد 25 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على فكهاني هارب من سجن أبو زعبل أبان أحداث ثورة يناير 2011 مختبئا داخل شقة بمنطقة المطرية.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المطرية، بقيادة العقيد أشرف عبد العزيز، قيام فكهاني - سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية مخدرات - هارب من سجن أبي زعبل خلال يناير 2011م على ذمة قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، بالتردد على منطقة سكنه.