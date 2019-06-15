شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق»: المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة، إذ تُعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، ويجب على الدولة أن تكفلها، كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحام، بناء على قاعدة المساواة بين الجميع أمام القضاء، بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية أو أي أساس آخر للتمييز.

وأوضح فائق، في تصريحات صحفية، أن الدستور المصري نص علي أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه.