شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توافق على طرح عقار جديد لخفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عبدالحميد، أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقلب والأوعية الدموية، إن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-C)، يُعد من الأنواع الضارة، فإذا كانت مستوياته عالية يؤدى ذلك إلى الترسب بجدار الشرايين، الذي ينتج عنه رفع احتمالات الإصابة بمخاطر القلب والأوعية الدموية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان موافقة وزارة الصحة على طرح عقار «برالوينت»، الذي يعمل على خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL-C) والتقليل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار عبدالحميد إلى أن الإحصائيات تكشف أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي إحدى الأسباب الرئيسية للوفاة في مصر، حيث تمثل ٤٦% من إجمالي عدد الوفيات، ويكمن الخطر أنه لا يوجد أعراض لارتفاع الكوليسترول، ولذلك إجراء الفحوصات الدورية يعد من أهم عوامل الاكتشاف المبكر للمرض.

من جهته، عبر دكتور إيهاب عطية، أستاذ امراض القلب بجامعة عين شمس، عن أهمية طرح العقار الجديد بمصر، موضحاً أنه يعمل على تثبيط بروتين PCSK9 الذي يسهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

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وأضاف أن العقار الجديد يتم تناوله عن طريق الحقن كل أسبوعين، وأن عدم تناول الدواء بانتظام يحرم المريض من تحقيق الغرض المرجو من العلاج وهو التحكم في مستويات الكوليسترول الضار مما ينتج عنه تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فيما أوضح البروفيسير رافايل دياز، الخبير الأجنبي وأحد اعضاء اللجنة التنفيذية لدراسة «اوديسي» Odyssey Outcomes«، أن دراسة أوديسي اجريت لتقييم تأثير عقار برالوينت على الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية في المرضى الذين عانوا من متلازمة الشرايين التَّاجية الحادة بين ١-١٢ شهرًا قبل الالتحاق بالدراسة، والذين كانوا بالفعل يخضعون للعلاج المكثف أو أقصى حد يمكن تحمله المريض من عقارات الستاتين.

وتابع أن «نتائج الدراسة اثبتت أنَّ عقار (أليروكيوماب) قد خفض بشكل كبير من مخاطر الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية والتي تشمل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية حيث أدى إلى خفض احتمالية حدوث الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية بنسبة 15٪، كما انخفضت معدلات الوفاة الناتجة عن أي سبب بنسبة 15% ايضاً».

وأجازت هيئة الدواء الأمريكية FDA من خلال دراسة Odyssey Outcomes أنه يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب والجلطات الحادة، حيث يقلل من احتمالية حدوثها مره أخرى. ولذا فإن «برالوينت» يعد لهؤلاء المرضى أملاً جديداً في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أكدت الدكتورة هالة رمزي، رئيس القطاع الطبي لشركة سانوفي، أن العقار الحيوي الجديد «برالوينت» يعتبر اضافة جديدة لمرضي القلب والاوعية الدموية خاصة مَن لم يصلوا للمستويات المرجوة من الكولسترول الضار عن طريق العلاجات التقليدية.