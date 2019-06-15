شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: بدء أعمال إنشاء 84 وحدة سكنية لسكان «عشش السودان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أعمال إزالة 40 عشة و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحي الدقي، تمهيدًا لبدء أعمال بناء وتسكين باقي الأسر المستحقة من سكان العشش وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان، وبدء أعمال انشاء سلم مترو الانفاق.

Advertisements

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مراحل وتم تسكين ساكني العشش المستحقين بها، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها مسبقا لحصر الأسر الموجوده بالعشش، مشيرا إلى أن أعمال الإزاله للعشش جاءت تمهيدا لبدء إنشاء 84 شقة سكنيه لمواطني عشش السودان للعيش بها وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها وأحداث طفرة في الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أنه تم منح ساكني العشش القيمة الإيجارية لتأجير شقق سكنيه لحين الإنتهاء من بناء الوحدات السكنية لهم وتسكينهم بها.

وذكر المحافظ أنه تم تسكين 40 أسرة خلال شهر فبراير الماضي بالوحدات السكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة عشش السودان والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية من أصل 120 وحدة من وحدات المرحلة الثالثة وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه.

من جانبه، أكد اللواء خالد المجايري، رئيس حي الدقي، أنه تم الدفع بمعدات الحي وعمال الإزالات لبدء أعمال الإزالة، صباح السبت، مشيراً إلى أنه يتم بناء وحدات جديدة مكان العشش التي يتم إزالتها بشكل تدريجى حيث تم بناء عدد من الوحدات لقاطنى المنطقة ويتم نقل سكان تلك العشش لمساكن آدمية وقد تم تنفيذ ثلاث مراحل منها، مشيرا إلى أنه تم إزالة الفتارين والأكشاك وكافة أوجه التعديات بمنطقة الكوبري الخشب.