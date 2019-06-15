شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب «شيش» إلكترونية بقيمة 2.8 مليون بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب، مدير عام سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها والعدسات الطبية اللاصقة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 7160 لسنة 2019 أمتعة شخصية قادمة من الكويت باسم «ز. م. ا»، تم ضبط 178 شيشة إلكترونية و240 عبوة زيت للشيش الإلكترونية مختلفة الأحجام والأنواع و259 علبة فلتر زيت شيشة و40 خزان زيت خاص بالشيش الإلكترونية و11960 زوج عدسات لاصقة مخبأه داخل كراتين حلل وداخل تونجر شحن أزرق وأحمر وبلغت التعويضات الجمركية المستحقه 2 مليون و845 ألف و20 جنيه.

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وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من عاطف على عبدالغني مأمور حركة، وعلي أحمد مشرف الحركة، وإبراهيم النقراشي، مدير الحركة، ومصطفى حمدي، مأمور التعريفة، وأحمد عمران، وهشام العدوي، مكافحة التهرب، وأحمد عبدالرحيم وحسن عيد الأمن الجمركي وأحمد رشدي حسن ومحمد عبدالكريم حموده وعمر خليفه شؤون قانونية.

وقرر مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 159 لسنة 2019 والتحفظ على المضبوطات، والإحالة للنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبيةـ بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.