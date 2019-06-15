شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد أحمد شوقي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، ومحافظة الإسكندرية، مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، وموقف مشروعات التنمية المقرر تنفيذها على جانبى الطريق.

وتجول الجزار، وقنصوه، ومرافقوهم، المحور والكبارى والمنشآت الخدمية التي يتم تنفيذها على جانبى المحور، حيث أوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير محور المحمودية يهدف إلى تطوير مسار ترعة المحمودية بالإسكندرية، كمحور مروري ورئيسي للحركة بالمحافظة، مع وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع، وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق، وإعداد الدراسة المرورية للمحور، وما يلزم المشروع من منشآت خدمية، لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين، كما أن المشروع سيرفع من قيمة المناطق المحيطة، ويقضى على مظاهر العشوائية بها، بجانب مساهمته في حل وتحسين نوعية وكمية المياه، وتوصيل المياه لمحطات النزهة وفرن الجراية، وإحداث توسعات كبيرة في شبكات مياه الشرب، بالإضافة إلى توفير المشروع لنحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف الوزير أن محور المحمودية يبلغ طول مساره حوالي 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار حوالى 23 كم، ويضم 6: 8 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى (المنتزة أول، وشرق، ووسط، وغرب)، ويتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثاني القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.

وبالنسبة للموقف التنفيذي للمشروع، قال الوزير إن المنطقة الشمالية العسكرية تتولى تنفيذ عدد من كباري السيارات ضمن أعمال المشروع، وجارٍ الانتهاء من دراسة مقايسات أعمال الطرق تمهيداً لاعتماد الأسعار وإصدار أوامر الإسناد للبدء في التنفيذ، وجارٍ التجهيز لتنفيذ أول منطقة خدمية غرب كوبري قناة السويس بحجر النواتية، وتضم مسجداً ومركزاً رياضياً ومنطقة تجارية ومجمع خدمات، كما تم حصر الأراضي المملوكة لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، وأراضي البنوك، الواقعة على مسار ترعة المحمودية، وطرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الأراضي، من خلال تغيير استخدامها لتتماشى مع أعمال التطوير، وتعظيم الاستفادة منها في إطار مخطط تنمية محور المحمودية، مع تقييم هذه الأصول من خلال هيئة الخدمات الحكومية، وتم تنفيذ أعمال التطهير وأعمال الردم، وتم إعداد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، وتم التعاقد مع شركات المواسير لتوريد الكميات المطلوبة للمشروع، وتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وشركات المرافق العامة لنقل المرافق المتعارضة مع مسار المشروع، وتقدير التكلفة التقديرية لهذه الأعمال.

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وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع تطوير محور المحمودية

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع تطوير محور المحمودية

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع تطوير محور المحمودية

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية هي المالك لمشروع تطوير محور المحمودية، بينما تقوم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بأعمال الاستشاري العام، وتقوم قيادة المنطقة الشمالية العسكرية (الشعبة الهندسية) بإدارة تنفيذ المشروع، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية (وزير الموارد المائية والري- وزير النقل- وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- محافظ الإسكندرية- قائد المنطقة الشمالية العسكرية (عضوا ومقررا)- رئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية- رئيس جامعة الإسكندرية- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية).

وتختص اللجنة بما يلى (دراسة الإطار القانوني لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع طبقاً للمخطط العام- دراسة أسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية- دراسة الإطار القانوني المناسب لإدارة وتشغيل المشروع وملكية الأصول- وضع تصور عن الحملة الإعلامية التي تصاحب المشروع لتعريف المواطن والمستثمر بأهميته- وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق- وضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة- مراجعة الدراسة المرورية للمشروع وما يلزم مساره من منشآت خدمية لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين- دراسة استخدام نظام الرصف الخرساني في تنفيذ المشروع- دراسة الوسائل اللازمة لرفع كفاءة محطة مياه السيوف وتطويرها لمواجهة احتياجات المواطنين)، وقد قامت اللجنة بعقد 11 اجتماعاً لمتابعة المشروع بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ومقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعقب تفقد مشروع تطوير محور المحمودية، انتقل وزير الإسكان، ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهم لتفقد المشروع المقرر إقامته بالمنطقة الكائنة خلف أرض كارفور- مدخل مدينة الإسكندرية، ويشمل طرح قطع أراضٍ سكنية وعمارات سكنية، حيث وجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ المشروع.

وقال الجزار إنه مساحة أرض المشروع تبلغ 417.63 فدان، بينما تبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 60 فداناً، وتشمل، طرح 105 قطع أراضٍ سكنية، منها 20 قطعة بالمرحلة العاجلة، بمساحات تتراوح بين 1000 و2000 م2، وبالاشتراطات البنائية التالية (40 % نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + 12 دور – الردود أمامي 4م، جانبي 5م، خلفي 6م)، بالإضافة إلى تنفيذ 15 عمارة سكنية (بها 780 وحدة سكنية – ارتفاع أرضى + 12 دورا).

وأكد الوزير أن المشروع سيكون نقلة كبيرة في التنمية العمرانية بمحافظة الإسكندرية، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى يليق بالعاصمة الثانية لمصر، وهى محافظة الإسكندرية.