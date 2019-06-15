شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتسلم طائرة الأحلام الثالثة ضمن خطة تحديث أسطولها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت، صباح السبت، إلى مطار القاهرة الدولي طائرة الأحلام الثالثة لمصر للطيران- طراز البوينج الدريملاينر B787-9 Dreamliner من إجمالي ست طائرات تعاقدت عليهم الشركة الوطنية من نفس الطراز، تصل جميعها خلال شهري يونيو ويوليو الحاليين، في إطار خطة تحديث الأسطول.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه تقرر تشغيل الطراز الجديد من طائرات الدريملاينر على رحلات باريس اعتبارا من 18 يونيو الحالي، وهو ما يضيف ميزة تنافسية لمصر للطيران في تشغيل هذا الخط لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة على متن طائرة الأحلام التي توفر مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية.

ويتسع هذا الطراز لعدد ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إلكترونية تسمح برؤية أكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلاً عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكتروني يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم، بالإضافة إلى أنظمة الأمان المتوفرة بكل مقعد والتي تشتمل على أحزمة مقاعد ثلاثية التثبيت للوسط والكتف، وأيضًا على حقائب هوائية (Air Bag) لحماية رأس الراكب في حالات الطوارئ.

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كما أن المقعد مزود بإطار خلفي متكامل لتوفير الخصوصية للراكب أثناء الرحلة. وفيما يتعلق بنظم الإضاءة داخل الطائرة، فهي منفصلة ذات حركة تلسكوبية وإضاءة LED قابلة للتغيير لتوفير إضاءة مستقلة للراكب للقراءة دون ازعاج باقي الركاب، كما أن المقاعد مزودة بعدد من مخارج الطاقة المستخدمة لشحن الهاتف أو الكمبيوتر أثناء الرحلة ويتوفر للراكب وحدة تحكم في أوضاع الكرسي تعمل باللمس.

أما عن وسائل الترفيه؛ فتتوفر شاشة عرض شخصية تعمل باللمس حجم 18 بوصة في درجة رجال الأعمال و12 بوصة في درجة السياحية وتتضمن وحدات التحكم بشاشة اللمس واجهة استخدام ثنائية فريدة تمكن الراكب من متابعة مسار الرحلة أثناء مشاهدة المواد الترفيهية وخلال الرحلة الجوية تتاح للركاب إمكـانية الاتصــال المستمر بفضل تقنية WIFI وGPRs، ليتمكنوا من إرسال الرسائل النصية القصيرة والمصورة.

وتتوفر منافذ الكهرباء في كل مقعد، بالإضافة إلى منافذ USB وMP3 وغيرها من منافذ الشحن، كوحدة شحن الحاسوب المحمول، هذا بالإضافة إلى وحدة تحكم إضافية في الأنظمة الترفيهية وشاشة العرض وتمتاز طائرات (دريم لاينر) بقدرة أنظمة التهوية الموجودة في مقصورة الركاب على ترطيب وتنقية الهواء بشكل ملحوظ، ما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة أثناء الطيران وما بعد الرحلة ويقلل من الإحساس بإرهاق السفر.

كما تتميز الطائرة بتصميم هندسي عصري، بالإضافة إلى الإضاءة الديناميكية داخل الطائرة تتغير أثناء التحليق من الإنارة التي تشابه ضوء النهار في مرحلة الإقلاع إلى الإنارة الدافئة عند تناول الوجبات حتى الإنارة الخافتة في المساء بما يعطي إحساس للراكب بالراحة والرفاهية.