شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «البيئة» تحتفل باليوم العالمي للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم وزارة البيئة، الأحد، الاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي، الذى يقام هذا العام تحت شعار «التغلب على تلوث الهواء» بهدف حث الحكومات والمجتمعات والأفراد للعمل معاً لاستكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم علاوة على الدعوة إلى تغيير أنماط الحياة اليومية لخفض كميات تلوث الهواء التي يسببها الإنسان والتى تؤثر بدورها في قضية الاحتباس الحراري. وذلك بحضور 4 وزراء هم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

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