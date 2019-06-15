شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول «قطرة» مضاد حيوي والتهابات للعين بدون مادة حافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الجمعية المصرية لزراعة العدسات وجراحات تصحيح الإبصار، مؤتمرها الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية على مدار يومين، بمشاركة نحو 500 طبيبا من أطباء طب وجراحة العيون بمصر، برئاسة كل من الدكتور حسين على حسين، والدكتور طارق عبدالرازق.

وشاركت أوركيديا للصناعات الدوائية، إحدى الشركات المصرية الرائدة في تصنيع قطرات العيون، خلال المؤتمر بالإعلان عن اول قطرة في مصر كمضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، بدون مادة حافظة «فورتيموكس بلس».

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وقالت الدكتور شيماء صبري، مديرة المكتب العلمي والتسويق لاوركيديا للصناعات الدوائية، إنه تم خلال المؤتمر تقديم قطرة طبية مصنعة باحدث طرق التصنيع بدون مادة حافظة تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية التي تصيب العين من الميكروبات الدقيقة وايضا بعد العمليات الجراحية كتصحيح الابصار والمياه البيضاء وزراعة القرنية.

وأشارت إلى أن القطرة الجديدة ضمن توجه الشركة لإنتاج قطرات بدون مواد حافظة، حفاظاً على سلامة العين من مخاطر استخدام المادة الحافظة واثارها السيئة على قرنية العين.

وأكد الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، أن توجه الشركة خلال الفترة الحالية هو تقديم احدث الادوية في مجال طب وجراحة العيون، مما يعود بالنفع على المريض المصري ويحقق له أعلى درجات الأمان الطبي على المدى البعيد.