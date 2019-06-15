شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون والطماطم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية له أسباب كثيرة ومختلفة تبعا لوقت ونوع المحصول، موضحا أن الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع معظم المنتجات الزراعية ويعد أحد أهم وأكثر مسببات ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه رغم تحكم قانون العرض والطلب إلا أن التجار هم من يتحكمون في الاسعار وليس المنتج أو المستهلك، لافتا إلى أن بياع (الكفة) كما يطلقون على صغار التجار الذين يبيعون بالكيلو أكثر ربحا من المزارع نفسه في بعض الأحيان.

وأضاف أبوصدام أن الحلقات الوسيطة العديدة تسبب في ارتفاع المنتج الزراعي من30% في بعص المنتجات والأماكن الي50% في منتجات واماكن أخرى طبقا لطبيعة المنطقة والمنتج ومدي بعد أو قرب المنطقة لأماكن الإنتاج، موضحا ان كيلو الليمون يباع في المزرعه ب 20 جنيه ليصل إلى سوق الجمله ب30 جنيه ليصل إلى تاجر التجزئة ب 35 جنيه ليشتريه المستهلك ب40جنيه لتباع الثمرة الواحدة ب2جنيه مع الباعة المتجولين.

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وأوضح أن سعر كيلو الطماطم بالمزرعه من جنيه ونصف الجنيه إلى 2 جنيه حسب جودة ونوع الثمار ليبيعه تاجر الجملة بـ 4 جنيهات ليصل للمستهلك ب 7 جنيهات حسب منطقة البيع ويباع طن البصل ب900 جنيه في الحقل ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى ب3 جنيهات، بينما يباع كيلو المشمش بخمسة جنيهات في المزرعة ليصل للمستهلك ب 15 جنيه، بعد مروره من تاجر الجمله لتاجر التجزئة ومنه للمستهلك وكذلك كل المنتجات الزراعيه بما فيها الفراخ والاسماك.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطه لتتضييق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان انتاجه وسعره حتي وصوله للمستهلك يكمن في التوسع في اقامة وانشاء الاسواق الكبيره بالقرب من اماكن الانتاج وتعميم منافذ وزارة الزراعه والتموين والقوات المسلحه والجمعيات والنقابات والاتحادات في جميع انحاء الجمهورية لتصل إلى كل المراكز والمدن.

وأشار «أبوصدام» إلى ضرورة التوسع في بناء مناطق لوجيستية لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبه مع تشديد الحملات الرقابيه على الاسواق العشوائية والباعه المتجولين.