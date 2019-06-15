شكرا لقرائتكم خبر عن «قام بتصوير امتحان الاستاتيكا».. تفاصيل محضر غش لطالب بطوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد امتحان الاستاتيكا لطلاب علمى رياضة، السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر، بمدينة طوخ، أثناء قيامه بتصوير أجزاء من الامتحان.
وعلى الفور سحب الهاتف المحمول من الطالب، وتحرّر محضر بالواقعة.
وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألف و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظ، مؤكدًا على قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبا لأي طوارئ.
وأكد عجلان اتخاذ كافة الإجراءات لضبط اللجان والتصدى لمحاولات الغش وكذلك حظر حمل أو استخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة ووجود لجان متابعة فضلا عن تشكيل غرفة للعمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.
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