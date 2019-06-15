شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: امتحان «الاستاتيكا» متوسط الصعوبة والأسئلة تحتاج لوقت أطول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أسئلة إمتحان مادة «الاستاتيكا» لطلاب شعبة العلمي رياضة للثانوية العامة/ جاءت «متوسطة الصعوبة وكثيرة وتحتاج لوقت أكبر من الوقت المخصص للإمتحان».

وأوضحت «عبير» في تصريحات صحفية، السبت، أن الإمتحان تضمن بعض النقاط الصعبة وأن معظم الشكاوى كانت من تعدد وكثرة الأسئلة التي لا تتناسب مع الوقت المخصص للإمتحان، حيث طالب الطلاب وأولياء أمورهم بأن يكون الوقت المخصص للإمتحان ثلاث ساعات بدلا من ساعتين.

وشددت «عبير»، على خطورة تسريب الإمتحانات على مصلحة الطلاب المجتهدين والمتفوقين، مطالبة الوزارة بالتشديد على المراقبين داخل اللجان، بينما طالبت أولياء الأمور بتوعية أبنائهم من خطورة الغش والتسريب.