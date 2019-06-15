شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. بدء المرحلة الثانية لمشروع مودة لتدريب 500 من مُكلفي الخدمة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى تبدء غدا الاحد فاعليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع مودة، وسيتم من خلاله تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة عشرة أيام في المركز الأوليمبي بالمعادى، صرحت بذلك رمزة حسين مدير مشروع مودة

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وأكدت مديرة المشروع أن المتدربين سيتلقون تدريباً حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعى بها للحفاظ على الروابط الأسرية، كما ذكرت أن البرنامج التدريبي سيتناول التوعية بالجوانب الشرعية في الحفاظ على الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية مكملة للجانب النظرى للتدريب

وذكر أيمن عبدالعزيز المنسق التنفيذي للمشروع أن المرحلة الاولى تضمنت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب حيث قام كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج، وأسفر التدريب وفقاً لما ذكره عبدالعزيز إلى الوصول إلى توعية 21 طالب وطالبة بالجامعات المختلفة

كما أضاف عبدالعزيز أن المجتمع المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق التي ارتفعت في مصر إلى 198 ألف حالة سنوياً بمتوسط 542 حالة يومياً وأن مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.