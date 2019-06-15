شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بمنطقة المعصرة.

بداية الواقعة، بتأكيد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، تردد شخصان 18 عام، عاملان، من سكان منطقة البساتين، على إحدى المقاهي بدائرة القسم، وبحوزتهما سيارة بيضاء اللون يتم تشغيلها بأسلوب «توصيل الأسلاك».

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما السيارة المشار إليها، وبالفحص تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

Advertisements

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بشراء السيارة بمبلغ مالي 6000 جنيه من شخصين بدائرة قسم شرطة البساتين، وهما على علم بكون السيارة من متحصلات حادث سرقة، وأنهما كانا في سبيلهما للتصرف فيها بالبيع بمحافظة الجيزة.

وبإرشادهما، تم ضبط «ميكانيكي»، 22 سنة، مقيم الشرقية، سبق إتهامه في قضية مخدرات، وعاطل، 28 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، سبق إتهامه في 3 قضايا، آخرهم قضية سرقة وسائل نقل.

وبمواجهة المتهمان، اعترفا بسرقة السيارة المضبوطة بأسلوب «توصيل الأسلاك»، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب، بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائهما، وأقرا بإرتكابهما حادث سرقة سيارة أخرى، وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية «عاطل» 42 سنة، ومقيم بالجيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام «تبديد».

وبإرشادهما تم ضبط الأخير، وبحوزته سيارة مُبلغ بسرقتها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين، وإتهموهم بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيق.