شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف جلسات محاكمة 148 متهمًا في أحداث شغب سمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد، ووائل شعبان، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، جلسات محاكمة 148 متهمًا، بينهم 12 محبوسين احتياطيًا من المتورطين في أحداث شغب سمالوط «حرق المحكمة – مقر النيابة الإدارية – اقتحام قسم الشرطة» عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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تناقش هيئة المحكمة تقارير تحريات الأمن الوطني، وهيئة الإذاعه والتليفزيون الخاصة بمقاطع الفيديو، ومدى صحتها من عدمه.

كان المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد استيفاء أوراق القضية، وسماع أقوال شهود الإثبات وتقارير التحريات وبعض المتهمين المقبوض عليهم.

ووجهت لهم اتهامات، بينها التعدي على المنشآت العامة، وتخريبها والانتماء لجماعة محظورة، وإثارة الشغب والعنف والفزع بين المواطنين.