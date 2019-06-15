شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ضخ 430 ألف عبوة بنسلين بالأسواق.. والمخزون الاستراتيجي مليون و200 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير حكومية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة عن وجود وفرة في أمبولات البنسلين الخاصة بعلاج روماتيزم القلب خاصة الأطفال، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجى يصل إلى مليون و200 ألف عبوة.

وقالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة، في تصريحات، السبت، إن المجموعة تهتم بتوفير كافة المستحضرات الدوائية بالسوق وخاصة الأصناف الحيوية التي تمثل أمن قومى.

Advertisements

وأضافت غراب أن هناك تعاون كبير مع الإدارة المركزية للصيدلة لتسجيل الأصناف الجديدة ذات التكنولوجيا المتطورة في العلاج بدلا من الاعتماد على المستورد، مضيفة أن «سياساتنا وفق رؤية الرئيس السيسي في الحرص على توفير الدواء بسعر مناسب وتقليل الاعتماد على المستورد».

ومن جانبه، أوضح الدكتور عوض جبر، رئيس مؤسسة المهن الطبية التابعة لأكديما، أنه تم ضخ ما يقرب من 430 ألف عبوة بنسلين منذ بداية العام وحتى الآن، مضيفا: «قمنا بضخ كافة الكميات التي تحتاجها منشآت وزارة الصحة والسوق الحرة وبانتظام حرصا على المرضى»، مشيرا إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد توفير علاجات متطورة لعلاج مرض السكر حاليا تحت التسجيل، نسعى إلى توفير كافة الأصناف التي تمثل أهمية قصوى للسوق».

وتابع جبر: هناك جهد كبير لوزارة الصحة في القضاء على أزمة النواقص وادارة الصيدلة تسعى إلى مواجه كافة المعوقات التي تواجه الصناعة بشكل عام من أجل توفير كافة الإحتياجات الدوائية للمريض.