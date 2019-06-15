شكرا لقرائتكم خبر عن كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد البنوك بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، في كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك بمنطقة مصر القديمة.

كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك أجبر قائدها بالطريق الدائري بدائرة القسم بالتوقف، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين مقيمين بالقليوبية وعاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم في عدد من القضايا الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السائقين حال استقلالهما سيارة «ميكروباص» قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف في السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية. وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجار ضبط المتهم الهارب والعميل، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.