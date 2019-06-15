شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرح بأهله وناسه».. قصّة دعوة فرح «طريفة» أصحابها 29 فردًا بكفر الشيخ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادةً ما تحمل دعوة الزفاف اسم والد ووالدة العروسة، لكن في قرية «دمرو الحدادي» بكفر الشيخ، كان الأمر مختلفًا عند عائلة «مرعي»، إذ تضمّنت دعوة الفرح اسم 29 داعيًا، الأمر الذي أصاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالدهشة، قائلين: «كارت دعوة الزفاف تضمّن أسماء نصف القرية».

وعن أسباب كثرة الأسماء في دعوة الزفاف، قال عبدالحي عبدالله، عضو مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأحد أبناء القرية: «ده فرح جماعي لـ6 عرسان من عائلة واحدة كبيرة، وهي عائلة (مرعي) عشان كده تضمن كارت الدعوة 29 داعيا، لترضية أقارب العرسان».

فيما قال محمد السيّد مرعي، أحد أفراد العائلة لـ«المصري اليوم»، داخل القرية التي تشتهر بمهنة الصيد وإقامة الأفراح الجماعية: «السهرة هتكون صباحي يومي الخميس والجمعة، وهيكون في بوفيه أكل مفتوح بشارع آل مرعي، ويتم ذبح الذبائح».