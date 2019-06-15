شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. الانتهاء من تجميع طائرة مصر للطيران الخامسة بمصنع بوينج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنتهي شركة بوينج العالمية لصناعة الطائرات من تجميع طائرة مصر للطيران الخامسة، من طراز بوينج B787-9 Dreamliner، داخل مصنع «ايفيريت» بولاية واشنطن، استعدادًا لتسلميها الشهر المُقبل.
كما يستقبل مطار القاهرة، خلال ساعات، الطائرة الثالثة من نفس الطراز.
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