شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. الانتهاء من تجميع طائرة مصر للطيران الخامسة بمصنع بوينج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي شركة بوينج العالمية لصناعة الطائرات من تجميع طائرة مصر للطيران الخامسة، من طراز بوينج B787-9 Dreamliner، داخل مصنع «ايفيريت» بولاية واشنطن، استعدادًا لتسلميها الشهر المُقبل.

كما يستقبل مطار القاهرة، خلال ساعات، الطائرة الثالثة من نفس الطراز.