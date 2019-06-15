شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير المجر بالقاهرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، السبت، جلسة مباحثات مع بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة، استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض نتائج لقائه ببيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري على هامش مشاركتهم بفعاليات منتدي سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي عقد بروسيا مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة من جانب حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك تصب في مصلحة الشعبين وتخدم الاقتصادين المصري والمجري على حد سواء.

ولفت «نصار» إلى أن مسؤولي إحدى كبريات الشركات المجرية العاملة في مجال الإضاءة سيقومون بزيارة للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة إمكانيات إنشاء مشروع مصري مجري مشترك في مجال إنتاج مستلزمات الإضاءة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الإنتاج للسوق المصرية والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الرئيسية حول العالم.

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وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توسيع أطر التعاون الصناعي بين مصر والمجر خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات الصناعية المتطورة للمجر، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية، مشيرا إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الصناعي بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الهندسية والرعاية الصحية والسياحة ومعالجة المياه وإنتاج السيارات والسكك الحديدية والزراعة.

ولفت «نصار» إلى إمكانية التفاوض حالياً مع مجتمع الأعمال المجري على توطين بعض الصناعات المجرية في مصر والاستفادة من الحصة السوقية الضخمة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية على المستويين الإقليمي والقاري، مشيرا إلى أهمية العمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والمجر بأسواق دول القارة الأفريقية، خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

وأشار إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجارى بين مصر والمجر كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 269 مليون دولار، مشيرا إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تضمنت الأثاث والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء.

وقال إن حجم الاستثمارات المجرية بالسوق المصرية يبلغ نحو 41.5 مليون دولار في عدد 60 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والسياحة، لافتا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين مسؤولي البلدين ورجال الأعمال خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاستثمارات المجرية في مصر وتعزيز مكانة المجر في قائمة الدول الأوروبية المستثمرة في السوق المصرية.

من جانبه، أكد السفير بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين على دفع العلاقات الثنائية بين القاهرة وبودابست لمستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى اهتمام مجتمع الأعمال المجري بالسوق المصرية باعتبارها أحد المقاصد الاستثمارية الهامة بالمنطقة ومحوراً هاماً لنفاذ الصادرات المجرية للأسواق الإقليمية والعالمية.