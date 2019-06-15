شكرا لقرائتكم خبر عن فران يقتل ابن عمه ثأرًا لوالده بالأميرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، من القبض على فران قتل ابن عمه ثأرًا لمقتل والده، على يد المجنى عليه، بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض بمنطقة الأميرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، قيام أحد الأشخاص ويعمل فران، مقيم بمحافظة أسيوط، سبق اتهامه في 5 قضايا، آخرهم قضية «سلاح بدون ترخيص»، والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة قتل نجل عمه، بالإختباء طرف شقيقه، فران، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بما أكدته التحريات وارتكابه واقعة القتل إثر خصومة ثأرية سابقة مع المجني عليه لقيامه بقتل والده بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.