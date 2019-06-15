تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب" لـ27 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 27 يوليو لتعذر حضور المتهمين.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.