بعد النصب على 4 مواطنين.. ضبط صاحب مشروع "الألبان المُزيف" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من 4 مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة الألبان.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 4 مواطنين، بتعرضهم لواقعه نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، قام بإيهامهم بمشاركته في مشروع لتجارة الألبان والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

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وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى قيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بأكتوبر، بممارسة نشاط احتيالي والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إنشاء مشروع لتجارة الألبان مقابل أرباح ربع سنوية من خلال مقره التجاري الكائن بالجيزة، وتمكن من استقطاب عدد من الضحايا راغبي استثمار أموالهم في مجال التجارة المذكورة، وقام بالاستيلاء منهم على مبلغ 160 ألف جنيه، وقام عقب ذلك بغلق مقره التجاري المُشار إليه ومغادرة محل سكنه المذكور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبمناقشة المذكور أقر بتقاضيه المبالغ المالية من المجني عليهم ورغبته في استثمارها بمجال تجارة الألبان إلا أنه تعثر في مباشرة النشاط المشار إليه وتعذر سداد المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.