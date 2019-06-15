مباحث القاهرة تضبط "لص شقق" بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت مباحث البساتين بالقاهرة، في ضبط مرتكب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم. بدأت الواقعة حال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- سبق لاتهامه في قضيتين آخرهما قضية "سرقة") وبحوزته (مبلغ مالي قدره 2400 جنيه- مفتاح سيارة "مجهول المصدر"- مفك). وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأداة حيازته، وأقر بإنفاق متحصلات الواقعة المالية على متطلباته الشخصية. باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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