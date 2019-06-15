حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والعشش المجاورة لكوبري الخشب بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة عشش السكة الحديد، المجاورة لكوبري الخشب بالدقي. واستهدفت الحملة رفع التعديات من المنطقة، وضبط الخارجين عن القانون، من تجار المواد المخدرة، وتم خلال الحملة إزالة 25 عشة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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