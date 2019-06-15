الأمن العام يكشف لغز مقتل سائق "توك توك" بقنا ويضبط الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، ملابسات مقتل "سائق" في مشاجرة بينه وآخرين أمام منزله، وقيام أحدهم بإطلاق عيار ناري تجاهه أنهى حياته في الحال واستولوا على "توك توك" الخاص به، وفروا هاربين.

توصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، سبق اتهام 3 منهم فى العديد من القضايا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 3 من مرتكبي الواقعة، وبحوزة أحدهم بندقية آلية.

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب بدافع السرقة، وأضافوا أنه حال قيامهم بسرقة "التوك توك" الخاص بالمجني عليه، شاهدهم وحاول الإمساك بهم، فقام المتهم الهارب بإطلاق عيار ناري تجاهه من بندقية آلية، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وقرروا إخفاءهم "التوك توك"، وأمكن ضبطه وبحوزته "التوك توك" المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بعلمه بأنه من متحصلات سرقة، كما قرر أحدهم حيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأرشدوا عن الدراجة النارية التي كانوا يستقلونها حال ارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسلاح المُستخدم في الجريمة.