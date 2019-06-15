تدشين كنيسة الشهيد "القوي" بكنيسة العذراء بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أحبار الكنيسة، كنيسة القديس القوي الأنبا موسى الأسود الكائنة أعلى كنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا، والتي تحوي مذبحا واحدا.

وبذلك يكون قد تم تدشين ثلاث كنائس بكنيسة "الوجوه" وهي كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديسين يوسف النجار ويوحنا الحبيب وبكل منهما ثلاث مذابح وكنيسة القديس الأنبا موسى الأسود وبها مذبحا واحدا.

شارك في الصلوات من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا تكلا أسقف دشنا والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.