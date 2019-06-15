إحالة تشكيل عصابي للجنايات لسرقتهم ألفي دولار من موظف بشركة بترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة البساتين، اليوم السبت، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص للجنايات لاتهامهم بسرقة موظف بشركة بترول بالإكراه.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لقسم شرطة البساتين من جيولوجي بشركة بترول في التجمع الخامس 36 سنة، قال فيه إنه عقب استقلاله ميكروباص يستقله خمسة أشخاص من أعلى الطريق الدائري متوجها لمدينة بدر، فوجئ بقيام مستقلي السيارة بتهديده بأسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم واستولوا على حقيبة يده وبداخلها (15600 جنيه، 2000 دولار وأجبروه على النزول من السيارة ولاذوا بالفرار.

دلت التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها ملك سائق، 37 سنة، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية مشاجرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع بائع، عاطل، طباخ، كهربائي، لهم معلومات جنائية مسجلة، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالي قدره "19600 جنيه".

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وأضافوا بقيامهم بتغيير المبلغ المستولى عليه من الدولارات للعملة المصرية من أحد مكاتب الصرافة وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية وتعاطى المواد المخدرة.