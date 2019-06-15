بالتفاصيل.. مواعيد وأماكن القرعة العلنية لأراضي الإسكان الاجتماعي بـ8 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، مواعيد إجراء القرعة العلنية لأراضي الإسكان الاجتماعي لـ8 مدن جديدة، والتي تم طرحها للحجز يوم 3 إبريل الماضي وحتى 18 إبريل.

وينشر الخليج 365، مواعيد إجراء القرعة العلنية، وأماكن حضور الحاجزين في كل مدينة، على النحو التالي:

- أسيوط الجديدة، تبدأ القرعة يوم 23 يونيو، لمنطقة التوسعات الشرقية منطقة4 المسلسل 1، ويتم إجراء القرعة بمقر مدينة الأسيوط الجديدة.

- 1 يوليو المقبل، إجراء القرعة لمدينة سوهاج الجديدة أمام مقر الجهاز، ومدبنة أخميم الجديدة أمام مقر الجهاز أيضًا وذلك لموقع رقم 1 منطقة الإسكان الاجتماعي رقم 1.

- 7 يوليو، إجراء القرعة للأراضي بمدبنة قنا الجديدة، لمناطق غرب المدينة (أ-ب-ج) لمسلسل 1-2-3، بمقر الجهاز.

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- 14 يوليو، إجراء القرعة للأراضي بمدينة أسوان الجديدة بمنطقة الحي السابع الوصلة العرضية الشمالية مسلسل رقم 1، في السرادق المقامة أمام جهاز أسوان الجديدة.

- 21 يوليو، إجراء القرعة للأراضي بمدينة بني سويف الجديدة والعاشر من رمضان وذلك باستاد المقاولون العرب.

-22 يوليو، إجراء القرعة للأراضي بمدينة السادات لمنطقة حي الفردوس المجاورة (1-2-3) مسلسل1، على أن تجرى القرعة باستاد المقولون العرب.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية بعض الإجراراءات الخاصة بإعلان القرعة، حيث يتم الحضور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الـ12 ظهرًا طبقا لمواعيد كل مدينة، على أن تبدأ القرعة في الساعة الـ12 ظهرًا.

ويتم حضور القرعة بموجب إصال سداد مقدم الحجز، حيث سيتم السماح لمن يحل هذا الإصال فقط، أما من لم يتمكن من حضور القرعة يمكن معرفة النتيجة من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، في نفس اليوم.