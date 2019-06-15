مصر | "للأخذ بثأر أبيه".. التحقيق مع فران قتل نجل عمه في الأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "للأخذ بثأر أبيه".. التحقيق مع فران قتل نجل عمه في الأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تخقيقات موسعة في واقعة قتل فران نجل عمه ثأرًا لمقتله والداه في منطقة الأميرية، كما امرت بسرعه التحري حول الواقعه

يذكر أن أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية قيام أحد الأشخاص فران، مقيم بمحافظة أسيوط، سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية "سلاح بدون ترخيص"والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قتل نجل عمه بالاختباء طرف شقيقه فران.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات وارتكابه واقعة القتل إثر خصومة ثأرية سابقة مع المجنى عليه لقيامه بقتل والده بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض.

حرر محضر بالواقعة.



وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.