مصر | "ضابط فيصل المزيف".. عرض السلاح المضبوط على المعمل الجنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضابط فيصل المزيف".. عرض السلاح المضبوط على المعمل الجنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العمرانية والطالبية، بجنوب الجيزة، بعرض السلاح المضبوط بحوزة شاب انتحل صفة ضابط شرطة مرور، بمنطقة فيصل، على المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

فيما قررت النيابة العامة، في واقعة انتحال شاب صفة ضابط مرور، بمنطقة فيصل، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامه، لمنتحل صفة ضابط، عدة اتهامات، تتمثل في انتحاله صفة وظيفة عمومية، وإحراز سلاح ناري، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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وكانت مباحث الجيزة، بالتنسيق من الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تمكنت من ضبط هذا الشاب الذي انتحل صفة ضابط شرطة بمرور الجيزة، خلال تنظيمه حركة المرور في شارع فيصل، بعد أن حاول الهرب من قوة الشرطة.

وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا "كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده".

وأكد الشاب الذي يحمل طبنجة صوت، أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أهله ضباطا، وأكان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا:"كان نفسي أبقى ظابط شرطة". تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.