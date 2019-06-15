مصر | استعجال تقرير "الطب الشرعي" في قتل فكهاني لزميله ببولاق.. والسبب "مكان الفرشة"

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس بائع فاكهة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زميله، بسبب خلافات على مكان بيع تجارتهما، بمنطقة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بتشريح جثة بائع فاكهة قتل على يد بائع أخر بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وباشرت النيابة التحقيق مع البائع المتهم، حيث وجهت له تهمة القتل، وحيازة سلاح أبيض، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل بائع فاكهة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "بائع فاكهة " تشاجر مع المجني عليه، بسبب الخلاف على مكان البيع ببولاق الدكرور، وسدد له طعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

