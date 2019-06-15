مصر | إحالة 16 متهما بقضية معركة الأسلحة الشهيرة بين عائلتي أيوب وأبو النور لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 16 متهما بقضية معركة الأسلحة الشهيرة بين عائلتي أيوب وأبو النور لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 16 متهما للجنايات في قضية معركة الأسلحة الشهيرة بين عائلتي أيوب وأبو النور والتي سقط ضحيتها موظف بإحدى البنوك.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد لترويع المجني عليهم وهم الطرف الثاني "عائلة أبو النور"، وهم المتهمون من التاسع وحتى السادس عشر، وأيًا من المتواجدين على مسرح الحادث والمواطنين قاطني تلك المنطقة لفرض السيطرة عليهم، مطلقين أعيرة نارية من أسلحة نارية وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم.

كما أن المتهمين استخدموا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد لترويع المجني عليهم وهم الطرف الاول "عائلة ايوب" وأيا من المتواجدين على مسرح الحادث والمواطنين قاطني تلك المنطقة لفرض السيطرة عليهم مطلقين أعيرة نارية من أسلحة نارية وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم.

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كما أن المتهمين جميعًا في ذات الزمان والمكان : قتلوا عمدًا المجني عليه محمود بيومي فتحي بيومي بغير سبق أصرار أو ترصد بأن أطلقوا أعيرة نارية حال أرتكابهم لجرمهم محل الأتهامين السابقين أصاب أحدها المجنى عليه سالف الذكر فأحدث أصابته التي أودت بحياته غير عابئين بالأرواح والممتلكات وحازوا وأحرزا اسلحة نارية مششخنة " بنادق الية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها

كما شهد رئيس مباحث الجيزة بأنه ورد إليه بلاغ مفاده حدوث مشاجرة فيما بين الطرفين الطرف الاول المتهمين من الأول وحتي الثامن ( عائلة أيوب ) والطرف الثاني المتهمين من التاسع وحتي السادس عشر ( عائلة أبو النور ) وبالانتقال إلي مكان.

الواقعة تمكن من ضبط طرفي المشاجرة وبتفتيش سيارة المتهم الأول عثر بداخلها علي السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وأنه بإجراء تحرياته حول الواقعة توصلت إلى نشوب مشاجرة بين طرفي عائلة أيوب و عائلة أبوالنورلشروع أفراد عائلة أيوب في إقامة سور على أرض قد صدر فيها قرار تمكين من النيابة العامة لصالحهم فاعترض على البناء أفراد عائلة أبوالنور و قام على أثرها أفراد العائلتين بالتراشق بالأحجار وإطلاق الأعيرة النارية مضيفًا أن تحرياته قد توصلت إلى قيام المتهم / سيد طه سالم بالحضور للشد من أذر أفراد عائلة أيوب رفقة مجهولين محرزين بندقية ألية تناوبوا أستخدامها وأطلاق أعيرة نارية منها محدثين إصابة المجنى عليه "محمود بيومي فتحي بيومى" التي أودت بحياته.