مصر | اختلس "552 ألف جنيه".. إحالة مسئول بمركز عيادات الأمل التخصصية لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختلس "552 ألف جنيه".. إحالة مسئول بمركز عيادات الأمل التخصصية لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول مالي لمركز عيادات الأمل التخصصية، التابع لشركة مستشفى الأمل والحياة التخصصي، إحدى الشركات المساهمة، للجنايات لاتهامه باختلاس 552890 جنيها.

جاء في التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة أن المتهم بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة (أمين الخزينة الفرعية لشركة مستشفى الأمل والحياة - مسئول مالي، اختلس مبلغًا ماليًا قدره 55۲۸۹۰ جنيها مصريا، والمملوك لجهة عمله، والذي وجد في

حيازته بسبب وبمناسبة وظيفته آنفة البيان، واستلم ذلك المبلغ المالي من عدد من المترددين على فرع الشركة جهة عمله لتوقيع لكشف الطبي بلغ إجماليها 459 حالة لتوريدها إلى الخزينة الرئيسية إلا أنه احتسبه لنفسه بنية تملكه وإضاعته على جهة عمله.

كما أنه ارتكب تزويرا في محررات إحدى الشركات المساهمة هي كشوف منسوب صدورها لقسم الاستقبال بشركة مستشفى الأمل والحياة أثبت فيها على خلاف الحقيقة عددا أقل للمترددين لتوقيع الكشف الطبي عن العدد الصحيح الذي حضر فعليًا سترًا للجريمة محل الاتهام السالف، واستعملها بأن قدمها لأمين الخزينة الرئيسية المختص بجهة عمله محتجًا بما دون والاحتجاج بصحة ما دونها زورًا فتمكن بذلك من التحصل لنفسه على المبلغ المالي السابق.