مصر | النائب العام يحيل 3 مسئولين في أكبر قضية تلاعب في البطاقات الإلكترونية لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يحيل 3 مسئولين في أكبر قضية تلاعب في البطاقات الإلكترونية لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 3 مسئولين في أكبر قضية تلاعب في البطاقات الإلكترونية مسبوقة الدفع بهيئة البريد إلى محكمة الجنايات.

وجاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول قائم بأعمال رئيس قسم دعم قنوات الدفع الإلكتروني، والثاني قائم بأعمال رئيس قسم شكاوى العملاء، والثالث مسئول أخصائي دعم قنوات الدفع الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد، استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم بأن استولوا على مبلغ 671395 جنيها مصريا، وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بالنظام الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد إيداع مبالغ مالية قدرها ۲۳۰۰۰۰۰ جنيه مصري باستخدام 59 بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع بواسطة ماكينات نقاط البيع المتواجدة بمحل عملهم ومكتبي بريد العبور.

وقاموا بصرف المبلغ المالي المستولى عليه آنف البيان من ماكينات الصراف الآلي التابعة لمكاتب بريد باب اللوق وشبرا ورمسيس والألفي ۲ وقصر العيني فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستئثار بذلك المبلغ المالي لأنفسهم، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في وسيط إلكتروني واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان آنفي البيان زوروا بطريق التعديل في وسيط إلكتروني هو النظام الإلكتروني الخاص بالبطاقات مسبقة الدفع الصادر عن الهيئة القومية للبريد بأن تلاعبوا في ماكينات نقاط البيع الخاصة بجهة عملهم بتغيير الرقم التعريفي الخاص بالماكينة وأدخلوا رقما تعريفيا آخر خاصا بماكينة أخرى لتظهر عمليات الإيداع على نظام المدفوعات الإلكترونية الخاص بالهيئة القومية للبريد وكأنها تمت من غير مكان الإيداع الذي تمت فيه وأثبتوا بناءً على ذلك على خلاف الحقيقة إيداع مبالغ مالية بلغ إجماليها ۲۳۰۰۰۰۰ جنيه مصري بمكاتب بريد مشتول السوق وأولاد صقر والمشاعلة وعزبة النخل للإيهام بأن تلك العمليات تمت بتلك المكاتب إلا أنها تمت فعليًا بمكاتب بريد العبور وشجرة مريم، ومن داخل مركز إصدار البطاقات بمكتب الحركة برمسيس بقصد استعمال ذلك النظام الإلكتروني فيما زور من أجله واستعملوه مع علمهم بأمر تزويره بأن قاموا بعمليات سحب فعلية لمبالغ مالية ولإعمال آثاره في ستر جريمة استيلائهم على المبلغ المالي سالف البيان.

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كما أنهم استولوا بغير حق وبنية التملك على منقولات مملوكة لجهة عملهم بأن استولوا على۱۰۰ بطاقة إلكترونية مُسبقة الدفع مملوكين للهيئة القومية للبريد وكان ذلك خلسة بأن دلفوا داخل محل حفظهم بمكتب مدير إدارة تسليم ومتابعة البطاقات بقطاع مركز الدفع الإلكتروني بالهيئة القوم البريد مُستغلين انشغاله في أعماله وعدم تواجده وتمكنوا بذلك من الحصول على تلك البطاقات لأنفسهم.

كما شهد ضابط مكافحة جرائم الأموال أن تحرياته توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة وقيام المتهمين باستغلال ترددهم على مكتب مدير إدارة تسليم ومتابعة البطاقات، وانشغاله في أعماله وعدم تواجده في مكتبه والاستيلاء على مائة بطاقة مسبقة الدفع خلسة واعتمادًا على علمهم باسم المستخدم وكلمة المرور وكون تشفير الخادم الوجود عليه برنامج إدارة تعريف ماكينات نقاط البيع المستخدم في تحميل برامج تشغيل وتهيئة تلك الماكينات لعملهم بقسم قنوات الدفع الإلكتروني استخدموا تسعة وخمسين بطاقة من تلك المستولى عليها في إجراء عمليات إيداع وهمية لمبالغ مالية عليها بلغت قيمتها ....۲۱۱۵ جنيه مصري بمكاتب بريد مشتول السوق وأولاد صقر و المشاعلة وعزبة النخل على خلاف الحقيقة للإيهام بأن تلك العمليات تمت بتلك المكاتب، إلا أنها تمت بالفعل بمكاتب بريد العبور وشجرة مريم داخل مركز إصدار البطاقات بمكتب الحركة برمسيس، ثم أجروا عمليات بحب فعلية من ماكينات الصراف الآلي الكائنة بمكاتب بريد توفير شبرا ورمسيس وباب اللوق والألفي وباب اللوق وقصر العيني وشبرا الخيمة، وقد بلغ إجمالي ما تم الاستيلاء عليه 678144 جنيها مصريا شامل رسوم خدمة عمولة السحب.

وأكد قيام العاملين بمكتبي بريد العبور وشجرة مريم بالتعرف على المتهمين الثاني والثالث بأنهما حضرا إليهم مُدعين قيامهما بإجراء صيانة على ماكينة نقاط البيع، وأجريا بعض عمليات الإيداع الوهمية لمبالغ مالية، كما قام المتهم الثاني بعملية إيداع وهمي لمبلغ مالي قدره ۲۲۰۰۰ جنيه مصري باستخدام بطاقة المرتبات الخاصة به.